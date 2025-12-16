La Joconde parle enfin Théâtre Le Normandy Le Havre

La Joconde parle enfin

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

La Joconde parle enfin et nous raconte sa vie, de sa création par Léonard de Vinci jusqu’à aujourd’hui au Louvre. Laurent Ruquier donne enfin la parole à cette star internationale à qui personne n’a jamais demandé son avis.

Vous la connaissez dans La petite histoire de France ou l’avez vue récemment au théâtre dans Big Mother, Karina Marimon interprète La Joconde.

Durée 70 minutes environ

Réservation obligatoire .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Joconde parle enfin

L’événement La Joconde parle enfin Le Havre a été mis à jour le 2025-12-16 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie