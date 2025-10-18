La Joséphine à Pouzauges Pouzauges

Centre des Remparts Pouzauges Vendée

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Octobre Rose à Pouzauges.

Une marche au départ du Centre des Remparts avec des ateliers de sensibilisation proposés par les professionnels de santé du Pays de Pouzauges. Et jusqu’à la fin du mois d’octobre, faites la marche entre collègues, amis !

A la fin du mois, nous comptabiliserons le nombre de kilomètres parcourus à Pouzauges. .

Centre des Remparts Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 01 37

