LA JOSÉPHINE Martinet

Salle polyvalente, 20, Rue de la Fontaine Martinet Vendée

Début : 2025-10-05 09:30:00

fin : 2025-10-05

2025-10-05

Salle polyvalente, 20, Rue de la Fontaine Martinet 85150 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 34 62 18 mairie@communedemartinet.fr

