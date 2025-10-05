La Joséphine Montournais
La Joséphine à Montournais
Départ de la Joséphine à 9h de la place de la Mairie. Échauffement collectif et prévention. .
Montournais 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 93 06
English :
La Joséphine in Montournais
German :
La Joséphine in Montournais
Italiano :
La Joséphine a Montournais
Espanol :
La Joséphine en Montournais
