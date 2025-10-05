La Joséphine Montournais

La Joséphine Montournais dimanche 5 octobre 2025.

La Joséphine

Montournais Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05 09:30:00

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

La Joséphine à Montournais

Départ de la Joséphine à 9h de la place de la Mairie. Échauffement collectif et prévention. .

Montournais 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 93 06

English :

La Joséphine in Montournais

German :

La Joséphine in Montournais

Italiano :

La Joséphine a Montournais

Espanol :

La Joséphine en Montournais

L’événement La Joséphine Montournais a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges