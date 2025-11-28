La journée de la femme Compiègne

La journée de la femme Compiègne vendredi 28 novembre 2025.

La journée de la femme

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise

Début : 2025-11-28 17:30:00

fin : 2025-11-30

Auteur jean-Christophe Barc

Genre Comédie

Ils profitent de la Journée internationale des droits de la femme pour régler leurs problèmes d’hommes !

A l’occasion de la « Journée de la Femme », trois amis décident de mitonner un dîner aux petits oignons pour « célébrer » leurs épouses.

Profitant du jour de fermeture du restaurant de Jean-Paul, ces trois gaillards ont tout un après-midi pour tenter de cuisiner ensemble et dans la bonne humeur, ce repas exceptionnel.

Mais l’arrivée d’un invité de dernière minute va faire tourner la mayonnaise. Querelles de clochers et révélations sulfureuses vont mettre leur amitié à rude épreuve.

Une comédie dédiée à toutes les femmes confrontées à la veulerie et la connerie des hommes !

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com

