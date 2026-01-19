LA JOURNEE DE LA FEMME Rue Emile Zola Saint-Cyprien

LA JOURNEE DE LA FEMME

Rue Emile Zola Les Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 11:00:00

fin : 2026-03-08 13:00:00

Date(s) :

2026-03-08

Dimanche 8 mars à 11h > Atelier Love letter chaque participante écrit une lettre à soi-même, à une femme admirée, ou à Marilyn Monroe.

Un extrait de chaque lettre sera publié de manière anonyme ou signé sur les réseaux sociaux.

12h > Brunch

Grat…

.

Rue Emile Zola Les Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sunday March 8 at 11 a.m. > Love letter workshop: each participant writes a letter to herself, to an admired woman, or to Marilyn Monroe.

An extract of each letter will be published anonymously or signed on social networks.

12h > Brunch

Grat…

L’événement LA JOURNEE DE LA FEMME Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-01-19 par CDT66