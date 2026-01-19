LA JOURNEE DE LA FEMME Rue Emile Zola Saint-Cyprien
LA JOURNEE DE LA FEMME Rue Emile Zola Saint-Cyprien dimanche 8 mars 2026.
LA JOURNEE DE LA FEMME
Rue Emile Zola Les Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Début : 2026-03-08 11:00:00
fin : 2026-03-08 13:00:00
2026-03-08
Dimanche 8 mars à 11h > Atelier Love letter chaque participante écrit une lettre à soi-même, à une femme admirée, ou à Marilyn Monroe.
Un extrait de chaque lettre sera publié de manière anonyme ou signé sur les réseaux sociaux.
12h > Brunch
Rue Emile Zola Les Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33
English :
Sunday March 8 at 11 a.m. > Love letter workshop: each participant writes a letter to herself, to an admired woman, or to Marilyn Monroe.
An extract of each letter will be published anonymously or signed on social networks.
12h > Brunch
