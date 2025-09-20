LA JOURNÉE DE LA MOBILITÉ LOZÉRIENNE Mende

Place du Foirail Mende Lozère

Première journée de la mobilité Lozérienne.

Une occasion unique de découvrir et d’échanger avec les acteurs de la mobilité la Direction des transports du Conseil

régional Occitanie, la direction de ligne TER de la SNCF, la Direction interdépartementale des routes concernée, la direction des routes et des Territoires et de l’Insertion du Département, ainsi que les transporteurs routiers comme les sociétés Hugon et Boulet, mais aussi la société gestionnaire de la ligne d’avion Le Puy Paris.

Des stands d’information seront proposés toute la journée de 10h à 17h .

Journée organisée par l’Association des Usagers des Transports de la Lozère AUTL48

Plus d’info

Mail contact@autl48.fr

Site Web www.autl48.fr .

Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie contact@autl48.fr

