La journée de la pomme Martainville-Épreville

La journée de la pomme Martainville-Épreville dimanche 28 septembre 2025.

La journée de la pomme

429 route du château Martainville-Épreville Seine-Maritime

Début : 2025-09-28 14:00:00

fin : 2025-09-28 18:30:00

2025-09-28

À l’occasion de la journée de la pomme, venez participer à de nombreuses activités !

Dans le verger du château de Martainville, découvrez l’univers de la pomme sous toutes ses formes en Normandie.

Au programme, des ateliers de pomologie, de presse de pommes, de taille de pommiers, de nombreux ateliers ludiques pour les enfants.

Profitez également d’une promenade en calèche, de la vente de produits cidricoles ou encore de la visite du rucher.

Enfin, à 16h, profitez de la visite du parc avec le jardinier du château.

Attention, le parc du château est gratuit mais l’accès à l’intérieur du château est payant et nécessite un billet d’entrée à 3.50€/ gratuit sous conditions.

Billet à réserver sur la billetterie du château de Martainville .

429 route du château Martainville-Épreville 76116 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 15 69 11 musees.departementaux@seinemaritime.fr

