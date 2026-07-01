La Journée de la Préhistoire Route de Montmeyan Quinson

Informations pratiques

Quinson

La Journée de la Préhistoire

Route de Montmeyan Préhistosite des gorges du Verdon Quinson Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

4€/enfant de + de 6 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 10:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Venez découvrir les mystères de la Préhistoire lors de notre journée dédiée à cette époque fascinante ! Une série d’ateliers en accès libre vous attends pour une immersion totale dans le quotidien de nos ancêtres.

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Route de Montmeyan Préhistosite des gorges du Verdon Quinson 04500 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 74 09 59 contact-musee-prehistoire@le04.fr

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English :

Come and discover the mysteries of prehistory during our day dedicated to this fascinating era! A series of free-access workshops awaits you for a total immersion in the daily life of our ancestors.

L’événement La Journée de la Préhistoire Quinson a été mis à jour le 2026-07-08 par Département des Alpes-de-Haute-Provence