La Journée de l’abeille Aubagne

La Journée de l’abeille Aubagne dimanche 14 septembre 2025.

La Journée de l’abeille

Dimanche 14 septembre 2025 de 8h à 18h. Cours Foch Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-14

fin : 2025-09-14

Date(s) :

2025-09-14

La Provence des Abeilles organise une nouvelle édition de la journée de l’abeille et de l’environnement.

Votre Journée de l’Abeille avec les meilleurs apiculteurs de la région et produits artisanaux, ateliers et spectacle enfants, tombola, 2 extractions de miel, 2 mini-conférences à 11h et 16h.

Un moment de détente et de plaisir pour petits et grands.

À 10h30 et 15h extraction de miel. .

Cours Foch Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur laprovencedesabeilles@gmail.com

English :

La Provence des Abeilles organizes another Bee and Environment Day.

German :

La Provence des Abeilles organisiert eine neue Ausgabe des Tages der Biene und der Umwelt.

Italiano :

La Provence des Abeilles organizza un’altra Giornata delle api e dell’ambiente.

Espanol :

Provence des Abeilles organiza una nueva Jornada de la Abeja y el Medio Ambiente.

L’événement La Journée de l’abeille Aubagne a été mis à jour le 2025-07-30 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile