LA JOURNÉE DE L’ABEILLE – Cassagnoles, 17 mai 2025 07:00, Cassagnoles.

Hérault

LA JOURNÉE DE L’ABEILLE Cassagnoles Hérault

Journée de conférence débat et echange

Programme Journée de l’abeille

9h Accueil avec viennoiseries et boissons

9h30 Détours botaniques au village et passage au jardin de Lisbeth, où se cultivent un grand nombre de fleurs extraordinaires

12h15 Apéritif

12h45 Repas fleuri et vins locaux

Sur réservation uniquement

15h Conférence « Des arbres pour le futur » par Yves Darricau, ingénieur agronome diplômé d’AgroParisTech, ex-conseiller à l’ONU, auteur, aplculteur et planteur d’arbres

17h Collation

Après-midi stand de produits de la ruche (Le Bazar d’Alice) .

Cassagnoles 34210 Hérault Occitanie +33 6 14 66 65 66 cass-abeille@orange.fr

