LA JOURNÉE DE L’EAU – Villefranche-de-Lauragais, 2 juillet 2025 10:30, Villefranche-de-Lauragais.

Haute-Garonne

LA JOURNÉE DE L’EAU PISCINE MUNICIPALE Villefranche-de-Lauragais Haute-Garonne

Début : 2025-07-02 10:30:00

fin : 2025-07-02 19:00:00

2025-07-02

Pour célébrer l’été, Villefranche-de-Lauragais vous donne rendez-vous le mercredi 2 juillet 2025 à la piscine municipale pour la journée de l’eau placée sous le signe de la convivialité, de la bonne humeur… et de la fraîcheur !

De 10h30 à 19h, petits et grands sont invités à profiter d’un espace ludique et festif. Des animations débuteront dès 14h, pour faire le plein de rires et d’éclaboussures. Deux séances d’aqua gym ouvertes à tous seront également proposées, à 12h et 18h, pour bouger en douceur dans une ambiance décontractée.

Tout au long de la journée, une buvette et un snack seront à disposition pour se restaurer ou se désaltérer. .

PISCINE MUNICIPALE

Villefranche-de-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 81 60 12

English :

To celebrate summer, Villefranche-de-Lauragais invites you to the municipal swimming pool on Wednesday, July 2, 2025 for Water Day, a day of conviviality, good humour? and freshness!

German :

Um den Sommer zu feiern, lädt Villefranche-de-Lauragais Sie am Mittwoch, den 2. Juli 2025, zum Tag des Wassers ein, der unter dem Zeichen der Geselligkeit, der guten Laune? und der Frische steht!

Italiano :

Per celebrare l’estate, Villefranche-de-Lauragais vi invita alla piscina comunale mercoledì 2 luglio 2025 per la Giornata dell’Acqua, una giornata all’insegna del divertimento, del buon umore e dell’aria fresca!

Espanol :

Para celebrar el verano, Villefranche-de-Lauragais le invita a la piscina municipal el miércoles 2 de julio de 2025 con motivo del Día del Agua, ¡una jornada de diversión, buen humor y aire puro!

