La journée de l’écolier, Musée de l’école rurale en Bretagne, Trégarvan

Informations pratiques

La journée de l’écolier 19 et 20 septembre Musée de l’école rurale en Bretagne Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Laissez-vous conter l’histoire de l’ancienne école rurale de Trégarvan ! Si la commune est aujourd’hui la moins peuplée du Finistère, son ancienne école n’en demeure pas moins un témoin des écoles publiques dites Jules Ferry qui ont fait le maillage scolaire des campagnes de la France du début du XXe siècle.

Jeux de cours et leçon de choses, bons points et punitions… les anciens élèves et habitants de Trégarvan vous embarquent dans leurs souvenirs d’écolier pour un voyage dans le temps et la mémoire des jeunes années.

Musée de l’école rurale en Bretagne 4 Kergroas, 29560 Trégarvan, France Trégarvan 29560 Finistère Bretagne +33298260472 https://musee-ecole.fr Magie des temps et subtilité des conjugaisons obligent, tout le monde est allé, va, ira à l’école. Celle de Trégarvan, en fonctionnement de 1907 à 1974, s’inscrit de manière forte dans le paysage et dans l’histoire de la scolarisation des campagnes bretonnes. Établi au centre géographique de la commune et conçu pour accueillir quatre-vingts élèves, le bâtiment témoigne de la généralisation de l’instruction sur le territoire national à l’aube du XXe siècle.

Aux portes de la Presqu’île de Crozon, l’ancienne école communale offre aujourd’hui un écrin naturel au musée. Le voyage dans le temps s’articule autour de deux périodes clés : depuis Jules Ferry jusqu’aux fermetures de petits établissements de campagne ; des années 1880 aux années 1970. Les expositions, reconstitutions et animations proposées, se jouent des époques pour mieux saisir l’épaisseur du temps qui passe, tissé dans le quotidien d’enfants, d’hommes et femmes, acteurs d’une histoire commune.

Laissez-vous conter l’histoire de l’ancienne école rurale de Trégarvan !

© Musée de l’école rurale