La journée de l’écolier Musée de l’école rurale Musée de l’école rurale Trégarvan
mardi 7 juillet 2026 · Musée de l'école rurale · Trégarvan
Informations pratiques
Trégarvan
La journée de l’écolier Musée de l’école rurale
Musée de l’école rurale 4 Lieu-dit Kergroas Trégarvan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:30:00
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-09 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-25 2026-08-27
Leçon de morale, bons points et punitions, jeux de cour et papier buvard… Laissez-vous conter l’histoire de l’école d’autrefois et vivez l’expérience de la journée de l’écolier au siècle passé. Assis sur les bancs de l’ancienne salle de classe, vous pourrez vous initier à l’écriture à la plume et à l’encre violette et peut-être obtenir le précieux bon point !
Niveau Tout public, écriture à partir de 6 ans
Réservation conseillée
Tarif 2€ en sus du prix d’entrée .
Musée de l’école rurale 4 Lieu-dit Kergroas Trégarvan 29560 Finistère Bretagne
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English :
L’événement La journée de l’écolier Musée de l’école rurale Trégarvan a été mis à jour le 2026-06-27 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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