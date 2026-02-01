La journée des Amoureux

Place François Mitterrand Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 10:00:00

fin : 2026-02-14 12:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Le samedi 14 février, à l’occasion de la Saint-Valentin, offrez-vous un instant romantique à Lisieux

Le samedi 14 février, célébrez la Saint-Valentin à Lisieux avec une animation romantique rose et photo souvenir offertes, et 1h de patinage gratuite pour les couples !

De 10h à 12h, la Ville plante un décor sur la place François Mitterrand, pour faire une photo souvenir. Il y aura aussi une distribution de roses et d’autres surprises !

Rendez-vous place François Mitterrand pour profiter d’attentions particulières pensées pour rendre cet instant inoubliable.

GRATUIT 14 FÉVRIER place François Mitterrand .

Place François Mitterrand Lisieux 14100 Calvados Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La journée des Amoureux

On Saturday 14 February, to celebrate Valentine’s Day, treat yourself to a romantic moment in Lisieux

L’événement La journée des Amoureux Lisieux a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Lisieux Normandie Tourisme