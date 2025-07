La journée des artistes La Ferté-Vidame

La journée des artistes La Ferté-Vidame dimanche 17 août 2025.

La journée des artistes

La Ferté-Vidame Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-17 10:00:00

fin : 2025-08-17 16:00:00

Date(s) :

2025-08-17

Venez rencontrer les artistes au travail dans le parc du château ainsi que dans le village de La Ferté-Vidame. Inscription gratuite des artistes par email.

La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire lesamisfv@gmail.com

English :

Come and meet the artists at work in the château grounds and in the village of La Ferté-Vidame. Free artist registration by email.

German :

Treffen Sie die Künstler bei ihrer Arbeit im Schlosspark sowie im Dorf La Ferté-Vidame. Kostenlose Anmeldung der Künstler per E-Mail.

Italiano :

Venite a conoscere gli artisti al lavoro nel parco del castello e nel villaggio di La Ferté-Vidame. Registrazione gratuita degli artisti via e-mail.

Espanol :

Venga a conocer a los artistas que trabajan en el recinto del castillo y en el pueblo de La Ferté-Vidame. Inscripción gratuita de artistas por correo electrónico.

L’événement La journée des artistes La Ferté-Vidame a été mis à jour le 2025-07-23 par OTs DU PERCHE