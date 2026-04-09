La Journée des Arts 2026 – Concours de peinture au Thabor Parc du Thabor Rennes Dimanche 10 mai, 09h00

Gratuit

L’Atelier du Thabor présente sa 28ème édition de la Journée des Arts dans le parc du Thabor le dimanche 10 mai 2026, avec le soutien de la Ville de Rennes. Un concours de peinture, gratuit et ouvert …

L’Atelier du Thabor présente sa 28ème édition de la Journée des Arts dans le parc du Thabor le dimanche 10 mai 2026, avec le soutien de la Ville de Rennes.

Un concours de peinture, gratuit et ouvert à tous, enfants comme adultes, se déroulera dans le parc du Thabor. Les œuvres, réalisées sur place sur les thèmes “Paysage” ou “Figure”, devront être rapportées à 16h au plus tard. Chacun apportant son propre matériel. Les inscriptions au concours débutent dès 9h à la chapelle de l’Atelier du Thabor. Remise des oeuvres jusqu’à 15h45.

De nombreux prix offerts par les partenaires rennais de l’association seront remis à partir de 17h par un jury de personnalités du monde des arts plastiques. Des animations et démonstration artistiques rythmant l’après-midi seront proposées aux promeneurs dans le parc du Thabor, ainsi qu’un concert devant la chapelle en attendant la délibération du jury.

Tout au long de la journée, l’Atelier aux abords du cloître de l’église Notre-Dame-de-Saint-Melaine. vous ouvre aussi ses portes, où vous pourrez apprécier les estampes de l’atelier de gravure. Une exposition de l’ensemble des ateliers Peinture, Illustration, Aquarelle, Gravure, et Atelier jeunes sera également à découvrir à l’Orangerie OUEST du parc du Thabor.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-10T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-10T18:00:00.000+02:00

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02 99 63 73 97 contact@atelierduthabor.fr https://www.atelierduthabor.fr/concours-jda/

Parc du Thabor Parc du Thabor, Place Saint-Mélaine, Rennes, France Rennes 35000



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