Informations pratiques

Agey

La Journée des Associations

Jardin du soleil Agey Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 10:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

La Journée des Associations est un rendez-vous entre les associations du territoire et les habitants de la communauté de communes Ouche et Montagne.

Durant la journée venez à la rencontre des associations et des services communautaires afin de découvrir l’ensemble des activités qui sont proposées entre Ouche et Montagne.

Ce peut être du sport, des loisirs, de la culture mais aussi des associations favorisant le lien social, les activités manuelles ou autre pour les petits comme pour les plus grands.

Vous pourrez ainsi faire vos inscriptions pour vos différentes activités sur l’année 2026 / 2027.

Buvette et activités proposées sur place pour passer une agréable journée sur notre territoire.

Cette manifestation est réalisée avec l’aide des associations et des communes. .

Jardin du soleil Agey 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 49 77 43 secretariat.animation@ouche-montagne.fr

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English : La Journée des Associations

L’événement La Journée des Associations Agey a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Ouche et Montagne