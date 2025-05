LA JOURNÉE DES BONS VIVANTS – Sérignan, 9 juin 2025 07:00, Sérignan.

Hérault

LA JOURNÉE DES BONS VIVANTS 114 Avenue Roger Audoux Sérignan Hérault

Début : 2025-06-09

fin : 2025-06-09

2025-06-09

Une journée, deux temps forts chez les Vignerons de Sérignan !

Un rendez-vous convivial pour savourer, déguster et s’amuser en famille ou entre amis.

Petits et grands bienvenus !

114 Avenue Roger Audoux

Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 32 23 26 caveau@vignerons-serignan.com

English :

One day, two highlights at the Vignerons de Sérignan!

A friendly get-together to enjoy, taste and have fun with family and friends.

Young and old welcome!

German :

Ein Tag, zwei Höhepunkte bei den Vignerons de Sérignan!

Ein geselliges Treffen zum Genießen, Verkosten und Spaß haben mit der Familie oder mit Freunden.

Groß und Klein willkommen!

Italiano :

Un giorno, due momenti salienti ai Vignerons de Sérignan!

Un incontro amichevole per gustare, assaggiare e divertirsi con la famiglia e gli amici.

Giovani e meno giovani sono i benvenuti!

Espanol :

Un día, dos momentos estelares en los Vignerons de Sérignan

Un encuentro amistoso para disfrutar, degustar y divertirse con la familia y los amigos.

Jóvenes y mayores son bienvenidos

