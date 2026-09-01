Informations pratiques

Labarde

La Journée des Enfants à Labarde

Labarde Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-12 19:30:00

Date(s) :

2026-09-12

Journée des Enfants

L’équipe municipale, le CCAS et les bénévoles vous attendent le samedi 12 septembre 2026 pour une nouvelle édition de la Journée des Enfants et du Marché Nocturne

Quelques nouveautés sont à noter

– tombola (lots généreux)

– artisans d’art

– animation musicale bar à vinyles

Le programme définitif sera communiqué dès que possible .

Labarde 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : La Journée des Enfants à Labarde

L’événement La Journée des Enfants à Labarde Labarde a été mis à jour le 2026-08-14 par Margaux Médoc Tourisme