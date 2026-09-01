La Journée des Enfants à Labarde Labarde
samedi 12 septembre 2026 · Labarde
Informations pratiques
Labarde
La Journée des Enfants à Labarde
Labarde Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12 19:30:00
Date(s) :
2026-09-12
Journée des Enfants
L’équipe municipale, le CCAS et les bénévoles vous attendent le samedi 12 septembre 2026 pour une nouvelle édition de la Journée des Enfants et du Marché Nocturne
Quelques nouveautés sont à noter
– tombola (lots généreux)
– artisans d’art
– animation musicale bar à vinyles
Le programme définitif sera communiqué dès que possible .
Labarde 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Journée des Enfants à Labarde
L’événement La Journée des Enfants à Labarde Labarde a été mis à jour le 2026-08-14 par Margaux Médoc Tourisme