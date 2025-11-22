La journée des familles à Vire Normandie Vire Normandie

La journée des familles à Vire Normandie

Rue de l’Hippodrome Vire Normandie Calvados

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-22 17:00:00

2025-11-22

l’Hippodrome de Vire accueillera la première édition de la Journée des Familles Comme à la maison , organisée par le Centre Socioculturel Charles Lemaître et le Relais Petite Enfance du CCAS de Vire Normandie, en collaboration avec plusieurs partenaires du territoire.

Pensée comme un moment chaleureux et accessible à tous, cette journée propose de nombreuses activités destinées aux enfants, aux parents et aux proches parcours de motricité, espace Snoezelen, jeux en famille, jeux de société, maquillage, sculpture de ballons, ainsi que des ateliers des saveurs pour découvrir, goûter et expérimenter autour du goût.

Deux temps forts viendront rythmer la journée 10h30 “Orchestre à l’école”, restitution musicale

15h30 Spectacle de la Compagnie Norkito “Un crapaud presque charmant”, gratuit et accessible dès 2 ans.

Une restauration sur place sera proposée (bar à pâtes, crêpes, buvette). .

English : La journée des familles à Vire Normandie

the Hippodrome de Vire will host the first Family Day ? Comme à la maison , organized by the Centre Socioculturel Charles Lemaître and the Relais Petite Enfance of the CCAS de Vire Normandie, in collaboration with several local partners.

German : La journée des familles à Vire Normandie

im Hippodrom von Vire findet die erste Ausgabe des Familientags ? Wie zu Hause , der vom Centre Socioculturel Charles Lemaître und dem Relais Petite Enfance des CCAS von Vire Normandie in Zusammenarbeit mit mehreren Partnern aus der Region organisiert wird.

Italiano :

l’Ippodromo di Vire ospiterà la prima Giornata delle famiglie? Comme à la maison , organizzata dal Centre Socioculturel Charles Lemaître e dal Relais Petite Enfance del CCAS di Vire Normandie, in collaborazione con diversi partner locali.

Espanol :

el Hipódromo de Vire acogerá la primera Jornada de la Familia ? Comme à la maison , organizada por el Centre Socioculturel Charles Lemaître y el Relais Petite Enfance de la CCAS de Vire Normandie, en colaboración con varios socios locales.

