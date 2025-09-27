La Journée des Familles Médiathèque Pompidou Châlons-en-Champagne

La Journée des Familles Médiathèque Pompidou Châlons-en-Champagne samedi 27 septembre 2025.

La Journée des Familles

Médiathèque Pompidou 22 Rue des Martyrs de la Résistance Châlons-en-Champagne Marne

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-27 17:00:00

2025-09-27

Tout public

Après le succès de sa 1ère édition, la Journée des Familles revient à la Médiathèque Pompidou. Cet événement gratuit s’adresse à toutes les familles, des tout-petits aux adolescents.

Organisée en partenariat avec de nombreux acteurs locaux, cette journée a pour ambition de renforcer les liens familiaux, d’informer sur les ressources du territoire et de favoriser les échanges dans une ambiance conviviale.

Ateliers créatifs, jeux, spectacles, espace ado, coin bébé, stand d’informations, escape game, animations sportives… il y en aura pour tous les goûts et tous les âges.

Une belle occasion de se retrouver, d’apprendre, de s’amuser… seul ou en famille !

Petite restauration sur place et livret d’accueil remis à chaque famille. .

Médiathèque Pompidou 22 Rue des Martyrs de la Résistance Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 26 94 26

