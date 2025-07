LA JOURNÉE DES FOURS Le Soulié

LA JOURNÉE DES FOURS Le Soulié dimanche 27 juillet 2025.

LA JOURNÉE DES FOURS

Coeur du village Le Soulié Hérault

Randonnée de four en four pour déguster les produits cuits dans les fours.

Rendez-vous à 9 heures à Le Soulié pour une randonnée des fours qui conduira à Caudezaures où seront servis l’apéritif et le pâté, puis vers La Fajole où l’on dégustera la saucisse grillée, et retour vers Le Soulié pour le dessert et le café. .

Coeur du village Le Soulié 34330 Hérault Occitanie +33 6 89 88 78 57 lesolher@lesolher.fr

English :

Hike from kiln to kiln to taste products baked in the kilns.

German :

Wanderung von Ofen zu Ofen, um die in den Öfen gebackenen Produkte zu probieren.

Italiano :

Passate da un forno all’altro per assaggiare i prodotti cotti nei forni.

Espanol :

Camine de horno en horno para degustar los productos cocinados en los hornos.

