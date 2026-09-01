Informations pratiques

Chouvigny

La Journée des Gorges de la Sioule – 6ème édition

Route des Gorges de la Sioule (du restaurant des Gorges au restaurant Les Roches) Chouvigny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 08:00:00

fin : 2026-09-26 19:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Venez découvrir 3 km de la route des Gorges de la Sioule, fermée à la circulation motorisée ! À pied, à vélo, à cheval ou en petit train : marché de producteurs, brocante, concerts et animations.

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Route des Gorges de la Sioule (du restaurant des Gorges au restaurant Les Roches) Chouvigny 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 73 67 38 tousensioule@gmail.com

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English :

Come explore 3 km of the Sioule Gorges Trail, which is closed to motorized traffic! On foot, by bike, on horseback, or by mini-train: farmers’ market, flea market, concerts, and entertainment.

L’événement La Journée des Gorges de la Sioule – 6ème édition Chouvigny a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme Val de Sioule