La Journée des Maîtres – Topeng, Kathakali, Nô et Kabuki. Théâtre Mandapa Paris Dimanche 7 décembre, 15h00 20/15/10

Tapa Sudana – Topeng de Bali Shiro Daimon – Nô et Kabuki du Japon K. Karunakaran Naïr – Kathakali du Kerala – Inde

Théâtres d’Asie:

Au tout début de sa propre existence, le Mandapa a eu le plaisir et la fierté d’accueillir des acteurs traditionnels désireux de faire connaître et transmettre leur art au public européen.

Leurs passages au fil des ans ont été autant d’enchantements.

Ce 50ᵉ anniversaire ne pouvait pas se dérouler sans eux. Nous leur avons demandé de venir, sans les lourds costumes, pour nous montrer les subtilités et la finesse de leurs répertoires.

C’est une carte blanche pour l’émotion !

Tapa Sudana – Topeng de Bali (*)

Shiro Daimon – Nô et Kabuki du Japon

K. Karunakaran Naïr – Kathakali du Kerala – Inde

(*) Les duos avec son complice de toujours MAS SOEGENG ont laissé des traces indélébiles dans nos mémoires.

Son état de santé ne lui permet plus d’être sur scène, mais nous tenons à citer son nom.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-07T15:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-07T16:00:00.000+01:00

https://www.centre-mandapa.fr/

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013

lemandapa@gmail.com 01 45 89 99 00