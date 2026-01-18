La journée des musiciens CafeMusic Mont-de-Marsan

La journée des musiciens

CafeMusic 4, cale de la Marine Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Venez découvrir nos studios et y répéter gratuitement pendant 1h ! (sur inscription au 05 58 85 92 92)

Au programme de la journée

découverte et visite du lieu,

rencontre avec l’équipe du CaféMusic,

apéro concert,

speed meeting avec la SACEM,

table ronde Mieux connaître la SACEM (info ci-dessous) .

CafeMusic 4, cale de la Marine Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 85 92 92

