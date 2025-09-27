La journée des oiseaux Saint-Martial-d’Albarède

L’Atlas de la biodiversité communale Entre Causses et Rivières et les communes de Saint Martial d’Albarède et Brouchaud vous invitent de partir à la découverte et l’observation de nos oiseaux.

Gratuit, ouvert à tous sur inscription.

Matin découverte des oiseaux de nos jardins en balade (jeux, identifications et ateliers)

Repas partagé auberge espagnole

Après-midi fabrication de mangeoire en vannerie sauvage.

Gratuit, ouvert à tous inscription conseillée.

En cas de mauvais temps, rendez-vous à la salle des fêtes. .

Le Palou Saint-Martial-d’Albarède 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine beleymenature@gmail.com

English : La journée des oiseaux

The Atlas of Communal Biodiversity Entre Causses et Rivières and the communes of Saint Martial d’Albarède and Brouchaud invite you to discover and observe our birds.

Free, open to all registration required.

German :

Der Atlas der kommunalen Biodiversität Entre Causses et Rivières und die Gemeinden Saint Martial d’Albarède und Brouchaud laden Sie ein, auf Entdeckungsreise zu gehen und unsere Vögel zu beobachten.

Kostenlos, für alle offen Anmeldung erforderlich.

Italiano :

L’Atlante della biodiversità comunale Entre Causses et Rivières e i comuni di Saint Martial d’Albarède e Brouchaud vi invitano a scoprire e osservare i nostri uccelli.

Gratuito, aperto a tutti iscrizione obbligatoria.

Espanol : La journée des oiseaux

El Atlas de la Biodiversidad Comunal Entre Causses et Rivières y los municipios de Saint Martial d’Albarède y Brouchaud le invitan a descubrir y observar nuestras aves.

Gratuito, abierto a todos inscripción obligatoria.

