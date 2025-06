La journée des Peintres à Lisieux Lisieux 28 juin 2025 10:00

Calvados

La journée des Peintres à Lisieux Jardin Public Lisieux Calvados

Début : 2025-06-28 10:00:00

fin : 2025-06-28 18:00:00

2025-06-28

Le samedi 28 juin, l’art pictural est à l’honneur à l’occasion de la Journée des Peintres !

De 10h à 18h, une trentaine d’artistes seront installés au coeur du Jardin de l’Évêché pour des performances en live sur le thème de la rose. De nombreuses associations de peintres et artistes indépendants ont répondu présent à ce rendez-vous. Venez découvrir leurs univers !

L’événement sera ponctué d’une animation musicale avec Arlette Denis et son Macadam Manivelle, à 15h et à 17h.

28 JUIN JARDIN DE L’ÉVÊCHÉ GRATUIT

Jardin Public

Lisieux 14100 Calvados Normandie

English : La journée des Peintres à Lisieux

On Saturday June 28, the art of painting is in the spotlight with Painters? Day!

From 10 a.m. to 6 p.m., some thirty artists will be set up in the heart of the Jardin de l’Évêché for live performances on the theme of the rose. Numerous painters’ associations and independent artists have signed up for the event. Come and discover their world!

The event will be punctuated by musical entertainment with Arlette Denis and her Macadam Manivelle, at 3pm and 5pm.

jUNE 28 JARDIN DE L’ÉVÊCHÉ FREE ADMISSION

German : La journée des Peintres à Lisieux

Am Samstag, dem 28. Juni, steht die Kunst der Malerei im Mittelpunkt, wenn der Tag der Maler gefeiert wird!

Von 10 bis 18 Uhr werden sich rund 30 Künstler im Herzen des Jardin de l’Évêché niederlassen, um Live-Performances zum Thema Rose zu zeigen. Zahlreiche Malervereinigungen und unabhängige Künstler haben sich zu diesem Termin angemeldet. Entdecken Sie ihre Welten!

Die Veranstaltung wird durch musikalische Unterhaltung mit Arlette Denis und ihrer Macadam Manivelle um 15 Uhr und um 17 Uhr aufgelockert.

28. JUNI BISCHOFSGARTEN KOSTENLOS

Italiano :

Sabato 28 giugno, i pittori saranno sotto i riflettori nell’ambito del Painters? Day!

Dalle 10.00 alle 18.00, una trentina di artisti si esibiranno nel cuore del Jardin de l’Évêché in performance dal vivo sul tema delle rose. Partecipano anche numerose associazioni di pittori e artisti indipendenti. Venite a scoprire il loro mondo!

L’evento sarà scandito da un intrattenimento musicale con Arlette Denis e la sua Macadam Manivelle, alle 15.00 e alle 17.00.

28 GIUGNO GIARDINO DEL PALAZZO VESCOVILE INGRESSO LIBERO

Espanol :

El sábado 28 de junio, los pintores serán los protagonistas del Día del Pintor

De 10.00 a 18.00 horas, una treintena de artistas se instalarán en el corazón del Jardin de l’Évêché para ofrecer actuaciones en directo sobre el tema de las rosas. También participarán numerosas asociaciones de pintores y artistas independientes. Venga a descubrir su universo

La velada estará amenizada por la música de Arlette Denis y su Macadam Manivelle, a las 15:00 y a las 17:00 horas.

28 DE JUNIO JARDÍN DEL PALACIO EPISCOPAL ENTRADA GRATUITA

