La journée des semances paysannes de BLE panifiable Condat-sur-Vézère
vendredi 18 septembre 2026 · Condat-sur-Vézère
Informations pratiques
Condat-sur-Vézère
La journée des semances paysannes de BLE panifiable
Condat-sur-Vézère Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 09:30:00
fin : 2026-09-18 17:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Une rencontre destinée aux producteurs, transformateurs, collectivités, consommateurs…et à tous les curieux !
-Renforcer la résilience alimentaire des territoires
-Valoriser les pratiques autour des semences paysannes de blé
-Favoriser le partage en décloisonnant les échanges
-Adapter l’agriculture et l’alimentation face au changement climatique reconnecter le consommateur à son assiette .
Condat-sur-Vézère 24570 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 26 61 mairie@condatsurvezere.fr
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English : La journée des semances paysannes de BLE panifiable
L’événement La journée des semances paysannes de BLE panifiable Condat-sur-Vézère a été mis à jour le 2026-09-08 par Vézère Périgord Noir