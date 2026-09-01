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AGENDA · Condat-sur-Vézère

La journée des semances paysannes de BLE panifiable Condat-sur-Vézère

vendredi 18 septembre 2026 · Condat-sur-Vézère

La journée des semances paysannes de BLE panifiable Condat-sur-Vézère

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Ville
24570 Condat-sur-Vézère
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Condat-sur-Vézère

La journée des semances paysannes de BLE panifiable

Condat-sur-Vézère Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 09:30:00
fin : 2026-09-18 17:00:00

Date(s) :
2026-09-18

Une rencontre destinée aux producteurs, transformateurs, collectivités, consommateurs…et à tous les curieux !
-Renforcer la résilience alimentaire des territoires
-Valoriser les pratiques autour des semences paysannes de blé
-Favoriser le partage en décloisonnant les échanges
-Adapter l’agriculture et l’alimentation face au changement climatique reconnecter le consommateur à son assiette   .

Condat-sur-Vézère 24570 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 26 61  mairie@condatsurvezere.fr

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English : La journée des semances paysannes de BLE panifiable

L’événement La journée des semances paysannes de BLE panifiable Condat-sur-Vézère a été mis à jour le 2026-09-08 par Vézère Périgord Noir

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