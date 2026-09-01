Informations pratiques

Condat-sur-Vézère

La journée des semances paysannes de BLE panifiable

Condat-sur-Vézère Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 09:30:00

fin : 2026-09-18 17:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Une rencontre destinée aux producteurs, transformateurs, collectivités, consommateurs…et à tous les curieux !

-Renforcer la résilience alimentaire des territoires

-Valoriser les pratiques autour des semences paysannes de blé

-Favoriser le partage en décloisonnant les échanges

-Adapter l’agriculture et l’alimentation face au changement climatique reconnecter le consommateur à son assiette .

Condat-sur-Vézère 24570 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 26 61 mairie@condatsurvezere.fr

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English : La journée des semances paysannes de BLE panifiable

L’événement La journée des semances paysannes de BLE panifiable Condat-sur-Vézère a été mis à jour le 2026-09-08 par Vézère Périgord Noir