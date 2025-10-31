La journée des sorcières Sully-sur-Loire

La journée des sorcières Sully-sur-Loire vendredi 31 octobre 2025.

La journée des sorcières

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-31 13:30:00

fin : 2025-10-31 17:00:00

Date(s) :

2025-10-31

Déambuler dans le château à la rencontre de nos sorciers et sorcières qui ensorcellent nos salles. Peut-être aurez-vous peur !.. Interagissez avec eux et elles pour une meilleure immersion dans le château. On vous préconise de venir en costumes pour une plus belle visite.

Tout public à partir de 6-7 ans Sans réservation Inclus dans le ticket d’entrée. 5 .

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 36 86 chateau.sully@loiret.fr

English :

Stroll through the castle to meet our wizards and witches who enchant our halls. Maybe you’ll be scared!

German :

Schlendere durch das Schloss, um unsere Zauberer und Hexen zu treffen, die unsere Räume verzaubern. Vielleicht werden Sie Angst haben!

Italiano :

Passeggiate per il castello e incontrate le streghe e i maghi che incantano le nostre stanze. Forse vi spaventerete!

Espanol :

Pasea por el castillo y conoce a las brujas y magos que encantan nuestras habitaciones. ¡A lo mejor te asustas!

