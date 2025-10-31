LA JOURNÉE DES SORCIERS Sérignan

LA JOURNÉE DES SORCIERS Sérignan vendredi 31 octobre 2025.

LA JOURNÉE DES SORCIERS

34 Avenue de Béziers Sérignan Hérault

Halloween à Sérignan animations, spectacles, stands et décors effrayants au Parc Rayonnant. Une fête monstrueuse pour petits monstres et sorcières en herbe !

À Sérignan, Halloween est une véritable tradition !

Citrouilles géantes, squelettes effrayants et décors glaçants transforment la ville en un univers fantastique.

Au Parc Rayonnant, les petits monstres et sorcières en herbe sont attendus pour une journée magique et effrayante, avec de nombreuses animations, des stands variés et deux spectacles pour une fête inoubliable.

Un rendez-vous incontournable pour frissonner de plaisir en famille ! .

English :

Halloween in Sérignan: entertainment, shows, stalls and scary decorations at Parc Rayonnant. A monstrous party for budding monsters and witches!

German :

Halloween in Sérignan: Animationen, Shows, Stände und gruselige Dekorationen im Parc Rayonnant. Ein monströses Fest für kleine Monster und angehende Hexen!

Italiano :

Halloween a Sérignan: animazione, spettacoli, bancarelle e decorazioni spaventose al Parc Rayonnant. Una festa mostruosa per piccoli mostri e streghe in erba!

Espanol :

Halloween en Sérignan: animaciones, espectáculos, puestos y decoraciones terroríficas en el Parc Rayonnant. Una fiesta monstruosa para pequeños monstruos y brujas en ciernes

