Rosheim

La journée du bien être

Rue du Neuland Rosheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-10 11:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Une journée dédiée au bien-être pour ralentir, respirer et prendre soin de soi, avec des rencontres, des découvertes et des initiations dans une ambiance douce et conviviale.

Envie de ralentir, respirer… et prendre soin de vous ?

Le Schnakeloch se transforme le temps d’une journée en bulle de douceur.

Venez rencontrer des professionnelles du bien-être reiki, réflexologie, yoga, retraites de jeûne, diététique, bijoux en pierres, ateliers créatifs…

Des découvertes, des échanges, et des mini-séances à prix tout doux pour explorer de nouvelles pratiques et vous offrir un vrai moment pour vous.

Le tout dans un cadre nature et convivial, qui vous veut du bien.

Prenez le temps… on s’occupe du reste.

Buvette et petite restauration sur place. .

Rue du Neuland Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 46 73 58 schnakeloch@gmai.com

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English :

A day dedicated to well-being, where you can slow down, breathe and take care of yourself, with encounters, discoveries and initiations in a gentle, friendly atmosphere.

L’événement La journée du bien être Rosheim a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile