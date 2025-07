La Journée du Livre de Lasseube Lasseube

La Journée du Livre de Lasseube Lasseube dimanche 6 juillet 2025.

Lasseube Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2025-07-06 10:30:00

fin : 2025-07-06 17:00:00

2025-07-06

Seconde édition de La Journée du Livre de Lasseube, organisée par Atout Jeune Famille et la Bibliothèque de Lasseube, avec le soutien de la librairie L’Escapade. Au programme

– De 10h30 à 12h Balade littéraire naturaliste, verte et vagabonde avec Pascal Dessaint, de parc en jardin (places limitées sur inscriptions )

– 14h Balade en poésie Venez vous initier à l’écriture de haïku en contemplant la nature avec Fleur Daugey.

-14h15 Table ronde « les faits historiques comme trame romanesque » avec Christiane Laborde, Patrick Fort et Franck Manuel, animée par des bénévoles de la bibliothèque de Lasseube

– 15h30 Présentation de la bande dessinée sud-américaine par iLatina éditions, avec les éditeurs Claire Miremont et Thomas Dassance

– Toute la journée Rencontre avec un relieur amateur, Loïc Denis, pesée du sac de livres, buvette et restauration .

Lasseube 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 40 30 librairie.escapade@gmail.com

