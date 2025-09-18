La journée du livre Martizay

La journée du livre Martizay dimanche 8 mars 2026.

La journée du livre

Place du champ de foire Martizay Indre

Début : Dimanche 2026-03-08 10:00:00

fin : 2026-03-08 17:00:00

2026-03-08

Journée vente de livres, CD, DVD …

Vente de livres d’occasions, DVD, CD … 15 à 20 amateurs et professionnels vous attendent pour la Journée du livre. .

Place du champ de foire Martizay 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 87 86 mediatheque@martizay.fr

English :

Day sale of books, CDs, DVDs …

German :

Tag Verkauf von Büchern, CDs, DVDs …

Italiano :

Giorno di vendita di libri, CD, DVD …

Espanol :

Día de venta de libros, CD, DVD …

