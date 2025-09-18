La journée du livre Martizay
La journée du livre Martizay dimanche 8 mars 2026.
La journée du livre
Place du champ de foire Martizay Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-08 10:00:00
fin : 2026-03-08 17:00:00
Date(s) :
2026-03-08
Journée vente de livres, CD, DVD …
Vente de livres d’occasions, DVD, CD … 15 à 20 amateurs et professionnels vous attendent pour la Journée du livre. .
Place du champ de foire Martizay 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 87 86 mediatheque@martizay.fr
English :
Day sale of books, CDs, DVDs …
German :
Tag Verkauf von Büchern, CDs, DVDs …
Italiano :
Giorno di vendita di libri, CD, DVD …
Espanol :
Día de venta de libros, CD, DVD …
L’événement La journée du livre Martizay a été mis à jour le 2025-09-18 par Destination Brenne