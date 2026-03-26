La journée du numérique

Espace Vall’Âges Joinville Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Tout public

Le numérique fait partie de notre quotidien…

Et si on prenait le temps de le découvrir, de le comprendre et de l’expérimenter ensemble ?

Une journée ouverte à tous jeunes, familles, adultes, seniors

Des animations ludiques, interactives et accessibles

Des temps d’échange pour mieux comprendre les enjeux

Au programme

– Compétition e-sport (FIFA & bowling)

– Rétrogaming

– Simulation drone

– Casque de réalité virtuelle

– Crée ton objet en 3D et repars avec !

– Migration vers Linux & logiciels libres

– Café IA comprendre et démystifier l’intelligence artificielle

– Prévention cyberharcèlement, arnaques, usages excessifs

– Coin “sans écran” jeux de société, lecture, animations conviviales .

Espace Vall’Âges Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 21 68 espacevallages@gmail.com

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English :

L’événement La journée du numérique Joinville a été mis à jour le 2026-02-27 par Antenne de Joinville