La journée du numérique Joinville
La journée du numérique Joinville samedi 11 avril 2026.
La journée du numérique
Espace Vall’Âges Joinville Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Tout public
Le numérique fait partie de notre quotidien…
Et si on prenait le temps de le découvrir, de le comprendre et de l’expérimenter ensemble ?
Une journée ouverte à tous jeunes, familles, adultes, seniors
Des animations ludiques, interactives et accessibles
Des temps d’échange pour mieux comprendre les enjeux
Au programme
– Compétition e-sport (FIFA & bowling)
– Rétrogaming
– Simulation drone
– Casque de réalité virtuelle
– Crée ton objet en 3D et repars avec !
– Migration vers Linux & logiciels libres
– Café IA comprendre et démystifier l’intelligence artificielle
– Prévention cyberharcèlement, arnaques, usages excessifs
– Coin “sans écran” jeux de société, lecture, animations conviviales .
Espace Vall’Âges Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 21 68 espacevallages@gmail.com
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English :
L’événement La journée du numérique Joinville a été mis à jour le 2026-02-27 par Antenne de Joinville
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