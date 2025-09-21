La journée du patrimoine à Vélo, RDV place de la Vallée, Châtenay-Malabry
dimanche 20 septembre 2026 · RDV place de la Vallée · Châtenay-Malabry
Informations pratiques
La journée du patrimoine à Vélo Dimanche 20 septembre, 09h45 RDV place de la Vallée Hauts-de-Seine
Venir avec son vélo
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:45:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:45:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Connaissez-vous Châtenay Malabry ?
Curiosités, architecture, personnages illustres, anecdotes…
Un Vélo Dans Châtenay et TEC vous proposent de découvrir tout cela lors d’une balade à vélo dans notre ville.
Contact : velo-chatenay@mdb-idf.org
FB : Un Vélo Dans Châtenay
RDV place de la Vallée 10 avenue de la Division-Leclerc 92290 Châtenay-Malabry Châtenay-Malabry 92290 La Butte Rouge Hauts-de-Seine Île-de-France https://mdb-idf.org/agenda/2025-09-21/ [{« link »: « mailto:velo-chatenay@mdb-idf.org »}] Parking payant sur place
TRAM
Circuit à vélo
©un vélo dans chatenay
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