La Journée du Patrimoine s’invite à Craponne-sur-Arzon Craponne-sur-Arzon

La Journée du Patrimoine s’invite à Craponne-sur-Arzon Craponne-sur-Arzon samedi 20 septembre 2025.

La Journée du Patrimoine s’invite à Craponne-sur-Arzon

Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

La commune propose une journée du patrimoine riche en découvertes, en spectacles et en émotions, le samedi 20 septembre.

Une programmation variée mettra à l’honneur l’histoire, l’architecture et les arts vivants !

.

Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 23 14 craponne-tourisme@lepuyenvelay.fr

English :

On Saturday, September 20, the commune is offering a Heritage Day rich in discoveries, shows and emotions.

A varied program of events will celebrate history, architecture and the performing arts!

German :

Die Gemeinde bietet am Samstag, den 20. September, einen Tag des Kulturerbes an, an dem es viel zu entdecken, zu sehen und zu erleben gibt.

Ein vielfältiges Programm wird die Geschichte, die Architektur und die darstellenden Künste ehren!

Italiano :

Sabato 20 settembre, l’amministrazione locale organizza una Giornata del Patrimonio ricca di scoperte, spettacoli ed emozioni.

Un programma variegato celebrerà la storia, l’architettura e le arti dello spettacolo!

Espanol :

El sábado 20 de septiembre, el ayuntamiento organiza una Jornada del Patrimonio llena de descubrimientos, espectáculos y emociones.

Un programa variado para celebrar la historia, la arquitectura y las artes escénicas

L’événement La Journée du Patrimoine s’invite à Craponne-sur-Arzon Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay