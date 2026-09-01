La Journée du vent Moulin de Gonin Gornac

Informations pratiques

Gornac

La Journée du vent

Moulin de Gonin Esplanade Fongrave Gornac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 09:30:00

fin : 2026-09-26 19:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Une journée conviviale placée sous le signe du vent et de la découverte. Dès 9 h 30, rendez-vous au Moulin de Gornac pour un petit-déjeuner offert, suivi d’une découverte du fonctionnement du moulin. Une séance de yoga sera également proposée ; pensez à apporter un tapis ou une serviette. À 11 h, une marche collective vous conduira jusqu’à l’esplanade Fongrave, où les cerfs-volants seront au rendez-vous. À partir de 12 h 30, place au repas avec les producteurs locaux (ferme Gauvry, Ferme Pouly) et à la buvette. Pensez à apporter vos assiettes et couverts. Le reste de l’après-midi, vous pourrez profiter de démonstrations de cerfs-volants et d’aéromodélisme, d’ateliers pour enfants (fabrication de moulins à vent), jouer à des jeux, et profiter des expo photos et peintures. Puis à 17 h 45, le groupe Indigo clôturera la journée avec son concert de variétés. Entrée libre. .

Moulin de Gonin Esplanade Fongrave Gornac 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 61 96 15 mairie@gornac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Journée du vent

L’événement La Journée du vent Gornac a été mis à jour le 2026-09-11 par OT de l’Entre-deux-Mers