La journée gourmande de Breuil-Magné Salle culturelle Breuil-Magné

La journée gourmande de Breuil-Magné

Salle culturelle 7 rue du stade Breuil-Magné Charente-Maritime

Début : 2025-11-02 09:00:00

fin : 2025-11-02 18:00:00

2025-11-02

Le comité de l’Amblée organise la 1ère journée gourmande de Breuil-Magné !

une journée dédiée à la gourmandise et aux artisans et producteurs locaux !

Salle culturelle 7 rue du stade Breuil-Magné 17870 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 72 49 44 amblee.breuilmagne@gmail.com

English : The gourmet day in Breuil-Magné

The Amblée committee is organising Breuil-Magné’s first gourmet day!

A day dedicated to fine food and local artisans and producers!

German : Der Gourmet-Tag in Breuil-Magné

Das Komitee „L’Amblée“ organisiert den ersten Gourmet-Tag in Breuil-Magné!

Ein Tag, der ganz im Zeichen der Kulinarik und der lokalen Handwerker und Produzenten steht!

Italiano :

Il Comité de l’Amblée organizza la 1ª Giornata gastronomica di Breuil-Magné!

una giornata dedicata alle delizie gastronomiche e agli artigiani e produttori locali!

Espanol :

El Comité de l’Amblée organiza la 1ª Jornada Gastronómica de Breuil-Magné

una jornada dedicada a las delicias gastronómicas y a los artesanos y productores locales

