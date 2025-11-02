La journée gourmande de Breuil-Magné Salle culturelle Breuil-Magné
Salle culturelle 7 rue du stade Breuil-Magné Charente-Maritime
Début : 2025-11-02 09:00:00
fin : 2025-11-02 18:00:00
Le comité de l’Amblée organise la 1ère journée gourmande de Breuil-Magné !
une journée dédiée à la gourmandise et aux artisans et producteurs locaux !
Salle culturelle 7 rue du stade Breuil-Magné 17870 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 72 49 44 amblee.breuilmagne@gmail.com
English : The gourmet day in Breuil-Magné
The Amblée committee is organising Breuil-Magné’s first gourmet day!
A day dedicated to fine food and local artisans and producers!
German : Der Gourmet-Tag in Breuil-Magné
Das Komitee „L’Amblée“ organisiert den ersten Gourmet-Tag in Breuil-Magné!
Ein Tag, der ganz im Zeichen der Kulinarik und der lokalen Handwerker und Produzenten steht!
Italiano :
Il Comité de l’Amblée organizza la 1ª Giornata gastronomica di Breuil-Magné!
una giornata dedicata alle delizie gastronomiche e agli artigiani e produttori locali!
Espanol :
El Comité de l’Amblée organiza la 1ª Jornada Gastronómica de Breuil-Magné
una jornada dedicada a las delicias gastronómicas y a los artesanos y productores locales
