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AGENDA · Saint-Macaire

La journée médiévale Saint-Macaire

samedi 29 août 2026 · Saint-Macaire

La journée médiévale Saint-Macaire

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
33490 Saint-Macaire
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Saint-Macaire

La journée médiévale

Saint-Macaire Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

MARCHE
Stands d’artisanat, des ateliers de calligraphie, de couture, de laine et feutre, ainsi que des démonstrations de métiers d’autrefois forge, vannerie, taille de pierre et travail du cuir.

ANIMATIONS
Jeux de plateau anciens, jeux paysans, maquillage, escrime, échecs, campement médiéval avec démonstrations culinaires et combats, initiation aux danses gasconnes.

SPECTACLES
Les Mandadors déambulation féerique et musicale sur échasses
Les Derniers Remparts combats de chevaliers
Chorale Rauzan’chœur chants médiévaux et Renaissance
La Sorcière de Landiras histoires et fantaisies

VISITES
10h30 visite du village
13h à 15h présentation de l’orgue
14h30 à 17h30 prieuré et tour charnier

RESTAURATION
La taverne et le grand banquet

Location de costumes, buvette sur place.   .

Saint-Macaire 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 82 31 42  lesmedievales.saintmacaire@gmail.com

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English : La journée médiévale

L’événement La journée médiévale Saint-Macaire a été mis à jour le 2026-07-16 par La Gironde du Sud