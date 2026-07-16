Informations pratiques

Saint-Macaire

La journée médiévale

Saint-Macaire Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 10:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

MARCHE

Stands d’artisanat, des ateliers de calligraphie, de couture, de laine et feutre, ainsi que des démonstrations de métiers d’autrefois forge, vannerie, taille de pierre et travail du cuir.

ANIMATIONS

Jeux de plateau anciens, jeux paysans, maquillage, escrime, échecs, campement médiéval avec démonstrations culinaires et combats, initiation aux danses gasconnes.

SPECTACLES

Les Mandadors déambulation féerique et musicale sur échasses

Les Derniers Remparts combats de chevaliers

Chorale Rauzan’chœur chants médiévaux et Renaissance

La Sorcière de Landiras histoires et fantaisies

VISITES

10h30 visite du village

13h à 15h présentation de l’orgue

14h30 à 17h30 prieuré et tour charnier

RESTAURATION

La taverne et le grand banquet

Location de costumes, buvette sur place. .

Saint-Macaire 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 82 31 42 lesmedievales.saintmacaire@gmail.com

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English : La journée médiévale

L’événement La journée médiévale Saint-Macaire a été mis à jour le 2026-07-16 par La Gironde du Sud