La Journée Mondiale du Théâtre Théâtre municipal Fontenay-le-Comte

La Journée Mondiale du Théâtre

Théâtre municipal 22 rue Rabelais Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 18:00:00

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Profitez de la journée mondiale du théâtre pour venir découvrir les coulisses du théâtre de Fontenay-le-Comte !

À l’occasion de la Journée Mondiale du Théâtre, le Théâtre municipal ouvre ses portes pour une soirée immersive dédiée aux arts de la scène, au cœur d’un authentique théâtre à l’italienne.

Au programme visite commentée du lieu et de ses coulisses, découverte d’un extrait du spectacle en cours d’écriture par la Compagnie du Noyau, puis temps d’échange convivial avec les artistes autour du théâtre et de ses pratiques.

Une invitation à rencontrer le théâtre de l’intérieur, à partager une expérience vivante et à célébrer ensemble la création artistique.

A partir de 8 ans

Rdv au Théâtre Municipal, 22 rue Rabelais

Durée 2h30

Tarif

– Adulte 10€

– Tarif réduit 5€ (jeune de 8 à 18 ans, étudiant, demandeur d’emploi, personne en situation de handicap, accompagnateur de personnes en situation de handicap, carte famille nombreuse, sur présentation d’un justificatif de moins d’un mois).

Renseignement, inscription et paiement auprès de l’Office de Tourisme Vendée Grand Sud, Place de Verdun, tourisme@vendeegrandsud.fr, 02 51 69 44 99 .

Théâtre municipal 22 rue Rabelais Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

English :

Take advantage of World Theatre Day to go backstage at the Fontenay-le-Comte theater!

