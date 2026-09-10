La journée nationale du Cheval – Western au Bercail EARL le Bercail Equitation Saint-Yrieix-sur-Charente
dimanche 4 octobre 2026 · EARL le Bercail Equitation · Saint-Yrieix-sur-Charente
Informations pratiques
Saint-Yrieix-sur-Charente
La journée nationale du Cheval – Western au Bercail
EARL le Bercail Equitation 11 allée du Bercail Saint-Yrieix-sur-Charente Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 10:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Lors de la Journée du Cheval, le Bercail vous propose des animations en continu sur le thème du Western : activités équitation, taureau mécanique, dans country, équi troc, blind test, tombola…
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EARL le Bercail Equitation 11 allée du Bercail Saint-Yrieix-sur-Charente 16710 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 14 65 51 cepclebercail@orange.fr
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English :
During Horse Day, Le Bercail offers a continuous lineup of Western-themed activities: horseback riding, a mechanical bull, country dancing, a horse swap, a blind test, a raffle, and more…
L’événement La journée nationale du Cheval – Western au Bercail Saint-Yrieix-sur-Charente a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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