La journée nationale du Cheval – Western au Bercail EARL le Bercail Equitation Saint-Yrieix-sur-Charente

Informations pratiques

Saint-Yrieix-sur-Charente

La journée nationale du Cheval – Western au Bercail

EARL le Bercail Equitation 11 allée du Bercail Saint-Yrieix-sur-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 10:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Lors de la Journée du Cheval, le Bercail vous propose des animations en continu sur le thème du Western : activités équitation, taureau mécanique, dans country, équi troc, blind test, tombola…

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EARL le Bercail Equitation 11 allée du Bercail Saint-Yrieix-sur-Charente 16710 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 14 65 51 cepclebercail@orange.fr

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English :

During Horse Day, Le Bercail offers a continuous lineup of Western-themed activities: horseback riding, a mechanical bull, country dancing, a horse swap, a blind test, a raffle, and more…

L’événement La journée nationale du Cheval – Western au Bercail Saint-Yrieix-sur-Charente a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême