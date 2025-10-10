La Journée nationale du commerce de proximité et du centre-ville Bar-sur-Seine
Bar-sur-Seine Aube
Début : 2025-10-10 08:00:00
fin : 2025-10-11 13:00:00
2025-10-10
L’Association des artisans, commerçants et professions libérales de Bar-sur-Seine « Au Pied de la Tour » vous invite à un week-end exceptionnel pour la Journée nationale du commerce de proximité et du centre ville.
Deux rendez-vous à noter
️ Vendredi 10 octobre sur le Marché de Bar-sur-Seine
⏰ 8h à 13h
️ Samedi 11 octobre au centre-ville
⏰10h à 19h
Privilégiez nos commerces de proximité plutôt que les boutiques en ligne pour faire vos achats. .
Centre ville Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est
