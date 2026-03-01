La Journée Nationale du Sport et du Handicap 18ème édition Les Ateliers des Capucins Brest

La Journée Nationale du Sport et du Handicap 18ème édition

Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 11:00:00

fin : 2026-03-18 18:00:00

Date(s) :

2026-03-18

L’événement prendra la forme d’un village d’activités, permettant aux participants de découvrir différentes pratiques sportives et d’échanger autour de la question du handicap dans le sport. Le but de cette journée promouvoir l’inclusion par le sport et faire découvrir au public les activités physiques adaptées et le para sport. .

Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne

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English : La Journée Nationale du Sport et du Handicap 18ème édition

L’événement La Journée Nationale du Sport et du Handicap 18ème édition Brest a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue