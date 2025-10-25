La Journée Réseaux d’Échanges Réciproques de Savoirs (RERS) Espace Simone Veil Vernon

La Journée Réseaux d’Échanges Réciproques de Savoirs (RERS) Espace Simone Veil Vernon samedi 25 octobre 2025.

La Journée Réseaux d’Échanges Réciproques de Savoirs (RERS)

Espace Simone Veil 15 boulevard d’Aylmer Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 10:00:00

fin : 2025-10-25 18:00:00

Date(s) :

2025-10-25

Tout au long de l’année, des habitantes se retrouvent de façon bi-hebdomadaire pour partager leurs savoir-faire à travers des ateliers d’échanges (cuisine, broderie, couture, coiffure, etc.) à l’Espace Simone Veil.

La Journée RERS revient chaque année en octobre, venant marquer la fin d’un cycle, valoriser le travail collectif et mettre en lumière l’engagement des participantes ! .

Espace Simone Veil 15 boulevard d’Aylmer Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 39 15

English : La Journée Réseaux d’Échanges Réciproques de Savoirs (RERS)

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La Journée Réseaux d’Échanges Réciproques de Savoirs (RERS) Vernon a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération