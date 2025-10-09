LA JOURNÉE SPORT ENSEMBLE Clermont-l’Hérault

LA JOURNÉE SPORT ENSEMBLE Clermont-l’Hérault jeudi 9 octobre 2025.

LA JOURNÉE SPORT ENSEMBLE

15 Avenue Stade Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09

fin : 2025-10-09

Date(s) :

2025-10-09

Au programme, plusieurs ateliers pour découvrir

-Activité Physique Adaptée ;

-Sport et Handicap ;

-Sport Santé.

Gratuit et ouvert à tous.

Au programme, plusieurs ateliers pour découvrir

-Activité Physique Adaptée ;

-Sport et Handicap ;

-Sport Santé.

Gratuit et ouvert à tous. .

15 Avenue Stade Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 87 00

English :

On the program, several workshops to discover

-Adapted Physical Activity ;

-Sport and Disability ;

-Sport Santé.

Free and open to all.

German :

Auf dem Programm stehen mehrere Workshops, um zu entdecken

-Angepasste körperliche Aktivität ;

-Sport und Behinderung ;

-Gesundheitssport.

Kostenlos und offen für alle.

Italiano :

Il programma prevede una serie di laboratori per scoprire

-Attività fisica adattata ;

-Sport e disabilità;

-Sport per la salute.

Gratuito e aperto a tutti.

Espanol :

El programa incluye varios talleres para descubrir

-Actividad física adaptada ;

-Deporte y discapacidad ;

-Deporte para la salud.

Gratuito y abierto a todos.

L’événement LA JOURNÉE SPORT ENSEMBLE Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2025-09-17 par 34 OT DU CLERMONTAIS