LA JOURNÉE SPORT ENSEMBLE Clermont-l’Hérault
LA JOURNÉE SPORT ENSEMBLE Clermont-l’Hérault jeudi 9 octobre 2025.
LA JOURNÉE SPORT ENSEMBLE
15 Avenue Stade Clermont-l’Hérault Hérault
Début : 2025-10-09
fin : 2025-10-09
Date(s) :
2025-10-09
Au programme, plusieurs ateliers pour découvrir
-Activité Physique Adaptée ;
-Sport et Handicap ;
-Sport Santé.
Gratuit et ouvert à tous.
15 Avenue Stade Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 87 00
English :
On the program, several workshops to discover
-Adapted Physical Activity ;
-Sport and Disability ;
-Sport Santé.
Free and open to all.
German :
Auf dem Programm stehen mehrere Workshops, um zu entdecken
-Angepasste körperliche Aktivität ;
-Sport und Behinderung ;
-Gesundheitssport.
Kostenlos und offen für alle.
Italiano :
Il programma prevede una serie di laboratori per scoprire
-Attività fisica adattata ;
-Sport e disabilità;
-Sport per la salute.
Gratuito e aperto a tutti.
Espanol :
El programa incluye varios talleres para descubrir
-Actividad física adaptada ;
-Deporte y discapacidad ;
-Deporte para la salud.
Gratuito y abierto a todos.
