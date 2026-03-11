La journée Verte Gujan-Mestras
La journée Verte Gujan-Mestras samedi 14 novembre 2026.
La journée Verte
Maison des Associations Gujan-Mestras Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-14
À l’occasion de cette journée, chaque foyer pourra venir retirer gratuitement un arbre sur présentation du flyer distribué dans les boîtes aux lettres à partir du 3 novembre.
Expositions et ateliers
Marrons et boissons chaudes offerts toute la matinée. .
Maison des Associations Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 59 23 developpementdurable@ville-gujanmestras.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La journée Verte
L’événement La journée Verte Gujan-Mestras a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Gujan-Mestras