La journée Verte Gujan-Mestras

La journée Verte

Maison des Associations Gujan-Mestras Gironde

Début : 2026-11-14

fin : 2026-11-14

2026-11-14

À l’occasion de cette journée, chaque foyer pourra venir retirer gratuitement un arbre sur présentation du flyer distribué dans les boîtes aux lettres à partir du 3 novembre.

Expositions et ateliers

Marrons et boissons chaudes offerts toute la matinée. .

English : La journée Verte

