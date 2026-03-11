La journée Verte Gujan-Mestras

Maison des Associations Gujan-Mestras Gironde

À l’occasion de cette journée, chaque foyer pourra venir retirer gratuitement un arbre sur présentation du flyer distribué dans les boîtes aux lettres à partir du 3 novembre.

Expositions et ateliers

Marrons et boissons chaudes offerts toute la matinée.   .

Maison des Associations Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 59 23  developpementdurable@ville-gujanmestras.fr

