La joute vocale Salle des fêtes à St-Séverin Saint-Séverin

Salle des fêtes à St-Séverin 8 Rue du Périgord Saint-Séverin Charente
Début : 2025-11-19 15:00:00
fin : 2025-11-19 16:30:00
2025-11-19
Deux ensembles vocaux se préparent à s’affronter dans une joute musicale amicale, agrémentée de thèmes dévoilés quelques heures avant le début du spectacle.
Salle des fêtes à St-Séverin 8 Rue du Périgord Saint-Séverin 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine
English :
Two vocal ensembles are preparing to face off in a friendly musical competition, featuring themes revealed just hours before the show begins.
German :
Zwei Vokalensembles bereiten sich auf einen freundschaftlichen musikalischen Wettstreit vor, der durch Themen aufgelockert wird, die erst wenige Stunden vor Beginn der Aufführung enthüllt werden.
Italiano :
Due gruppi vocali si preparano ad affrontarsi in un’amichevole giostra musicale, i cui temi vengono svelati poche ore prima dell’inizio dello spettacolo.
Espanol :
Dos conjuntos vocales se preparan para enfrentarse en una amistosa justa musical, cuyos temas se desvelan unas horas antes del comienzo del espectáculo.
