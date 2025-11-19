La joute vocale Salle des fêtes à St-Séverin Saint-Séverin

La joute vocale

Salle des fêtes à St-Séverin 8 Rue du Périgord Saint-Séverin Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2025-11-19 15:00:00

2025-11-19 16:30:00

Date(s) :

2025-11-19

Deux ensembles vocaux se préparent à s’affronter dans une joute musicale amicale, agrémentée de thèmes dévoilés quelques heures avant le début du spectacle.

Salle des fêtes à St-Séverin 8 Rue du Périgord Saint-Séverin 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 09 72 94

English :

Two vocal ensembles are preparing to face off in a friendly musical competition, featuring themes revealed just hours before the show begins.

German :

Zwei Vokalensembles bereiten sich auf einen freundschaftlichen musikalischen Wettstreit vor, der durch Themen aufgelockert wird, die erst wenige Stunden vor Beginn der Aufführung enthüllt werden.

Italiano :

Due gruppi vocali si preparano ad affrontarsi in un’amichevole giostra musicale, i cui temi vengono svelati poche ore prima dell’inizio dello spettacolo.

Espanol :

Dos conjuntos vocales se preparan para enfrentarse en una amistosa justa musical, cuyos temas se desvelan unas horas antes del comienzo del espectáculo.

L’événement La joute vocale Saint-Séverin a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de tourisme du Sud Charente