La Jumenterie du Lude le lude Le Lude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Située en Sarthe, face au Château du Lude, la Jumenterie est construite au XIXè siècle, période de grand engouement pour l’élevage des chevaux de course. Peu après, les seigneurs du Lude acquièrent deux haras qui viennent compléter cet ensemble équestre. La Jumenterie du lude est bâtie selon le principe du plan panoptique. De forme semi-circulaire, le bâtiment contient en son centre la maison du valet. Ce dernier pouvait ainsi surveiller et choyer les juments.

VIsite commentée par le Pays d’art et d’histoire

RDV à la Jumenterie, Malidor

le lude Malidor, Le Lude Le Lude 72800 Le Lude Sarthe Pays de la Loire

