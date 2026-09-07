LA JUNGLE + Buddy 74, La Cave aux poètes, Roubaix

Informations pratiques

LA JUNGLE + Buddy 74 Jeudi 17 septembre, 20h00 La Cave aux poètes Nord

Entre 10€ et 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T20:00:00+02:00 – 2026-09-17T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-17T20:00:00+02:00 – 2026-09-17T23:00:00+02:00

Double kick, double snare, triple transe. La danse, toujours. LA JUNGLE passe la troisième et s’offre une deuxième batterie !

LA JUNGLE c’est la rencontre expérimentale de la transe et du rock, signée par un groupe de potes belges. Rave party organique, expérience scénique insoupçonnée, guitariste habité et batteurs déchaînés, autant de têtes de l’hydre que LA JUNGLE fait surgir. Clairement, on ne veut plus partir.

La Cave aux poètes 16 rue du grand chemin Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.caveauxpoetes.com/agenda/452-LA-JUNGLE-1ere-partie »}]

Transe live. concert transe

caveauxpoetes